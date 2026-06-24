В Татарстане пересчитали платежки за ЖКУ на 12,4 млн рублей при рекордном росте числа жалоб

Чаще всего пересчитывали платежи за отопление, вывоз ТБО, водоснабжение и водоотведение

Фото: Роман Хасаев

«Самое сложное направление сейчас — это водоснабжение, водоотведение»

За минувший отопительный сезон 2025—2026 года в Татарстане произвели перерасчет платежек населению на 12,4 млн рублей. Об этом сообщил главный государственный жилищный инспектор республики Александр Тыгин.

Чаще всего перерасчет производился по платежам за отопление, вывоз ТБО, водоснабжение и водоотведение. Около пяти миллионов рублей гражданам вернул их мусорный регоператор. По словам Тыгина, серьезные проблемы с вывозом мусора в республике были с марта по май, особенно в 28 районах Татарстана.

Реальное время / realnoevremya.ru

Начальник ГЖИ привел в пример два самых характерных нарушения ресурсных организаций: низкая температура горячей воды и затопленные подвалы.

— Самое сложное направление сейчас — это водоснабжение, водоотведение. Если температура горячей воды не нормативная 60 градусов, а, допустим, градусов 40, то услуга стоит не 200 рублей, как за горячую воду, а стоит всего лишь 40 рублей, как за холодную. Или подвал затоплен фекальными водами, а в квитанции населению выставляется услуга водоотведения. На каком основании? — заявил Тыгин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Индикатор состояния дел в ЖКХ

Вместе с этим растет количество жалоб от населения. Количество обращений в жилищную инспекцию за первые пять месяцев 2026 года выросло на 42,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 9898 до 14 095 случаев. Рост зафиксирован практически во всех муниципалитетах республики. В особенности, в Казани и Зеленодольском районе, а также Закамском регионе Татарстана. Сам Тыгин назвал взрывной рост количества жалоб индикатором состояния дел в ЖКХ.

Всего за отопительный период 2025–2026 года зафиксировано 4387 аварий или плановых отключений, из которых 313 длились более 12 часов. В отношении ресурсоснабжающих организаций рассмотрено 15 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 235 тыс. рублей, выдано 191 предписание/предостережение.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане с 1 октября тарифы на теплоснабжение увеличат на 14%. При этом на прошлой неделе ВЦИОМ опубликовал данные свежих опросов граждан, где 38% россиян жалуются на слишком высокие расходы на ЖКХ.



Зульфат Шафигуллин