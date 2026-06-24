В Казани частично перекроют ул. Сибгата Хакима и Бондаренко в связи с общегородским выпускным
Завтра закрытие улиц запланировано с 09:00
С полуночи 24 июня до 12:00 26 июня в Казани частично перекроют ул. Сибгата Хакима и Бондаренко в связи с общегородским выпускным. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
Речь идет о следующих участках:
- ул. Сибгата Хакима — на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова (в обоих направлениях);
- ул. Бондаренко — на участке от улицы Солдатская до улицы Сибгата Хакима (в обоих направлениях).
Завтра закрытие улиц запланировано с 09:00.
Напомним, с 29 июня по 19 июля частично ограничат движение транспорта на ул. Большой Красной. Меры будут действовать в районе жилого дома №6 и здания №12.
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