В Казани частично перекроют ул. Сибгата Хакима и Бондаренко в связи с общегородским выпускным

Завтра закрытие улиц запланировано с 09:00

Фото: Артем Дергунов

С полуночи 24 июня до 12:00 26 июня в Казани частично перекроют ул. Сибгата Хакима и Бондаренко в связи с общегородским выпускным. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Речь идет о следующих участках:

ул. Сибгата Хакима — на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова (в обоих направлениях);

ул. Бондаренко — на участке от улицы Солдатская до улицы Сибгата Хакима (в обоих направлениях).

Завтра закрытие улиц запланировано с 09:00.

Напомним, с 29 июня по 19 июля частично ограничат движение транспорта на ул. Большой Красной. Меры будут действовать в районе жилого дома №6 и здания №12.





Галия Гарифуллина