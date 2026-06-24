Россия предложила создать Совет по космосу БРИКС

В его задачи будут входить рассмотрение предложений и принятие решений о создании новых перспективных проектов

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Заместитель гендиректора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил о необходимости формирования Совета БРИКС по космосу. Об этом он сообщил в ходе встречи руководителей космических агентств государств объединения, прошедшей в Бангалоре (Индия).

— ... Считаем важным продолжить работу по скорейшему учреждению Совета по космосу стран БРИКС, в задачи которого входили бы контроль за выполнением уже реализуемых совместных проектов, а также рассмотрение предложений и принятие решений о создании новых перспективных проектов по различным направлениям космической деятельности, — цитирует его ТАСС.

Российская сторона представила анонс проекта совместного заявления, подготовленного в честь 65‑й годовщины полета Юрия Гагарина. В тексте документа зафиксирована позиция стран БРИКС о важности освоения и применения космических технологий исключительно в мирных целях, а также обозначена потребность в наращивании сотрудничества на равноправной основе.

— Вновь подтверждаем необходимость содействия открытому и недискриминационному доступу всех государств к результатам международного сотрудничества в космосе, — сказано в проекте заявления.

Напомним, недавно глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов посетил Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ. Он отметил тесное взаимодействие вуза с предприятиями ракетно-космической отрасли и его роль в подготовке инженерных кадров.

Галия Гарифуллина