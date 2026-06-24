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Татарстанцам объяснили, нужны ли знания английского языка для поступления в колледж Иннополис

11:08, 24.06.2026

Изучение входит в программу, так как это важно для IТ-специалистов

Татарстанцам объяснили, нужны ли знания английского языка для поступления в колледж Иннополис
Фото: Артем Гафаров

К поступающим в колледж Иннополис не предъявляют жестких требований к уровню владения английским языком, так как обучение проходит на русском языке. Об этом сообщили на сайте образовательного учреждения.

— Жестких требований к знанию английского нет — обучение ведется на русском языке. Однако его изучение входит в программу, так как это важно для ИТ-специалистов и робототехников, — говорится в сообщении.

Подробнее о стоимости обучения на IT-специалиста в Иннополисе, а также других колледжах и техникумах Казани, проходных баллах для поступления и количестве бюджетных мест в ссузах на данном направлении подготовки — в материале «Реального времени».

Никита Егоров

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