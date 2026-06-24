В Черниговской области Украины эвакуируют жителей из приграничных населенных пунктов

Эвакуация начнется 1 июля

В Черниговской области Украины жителей из приграничных населенных пунктов в обязательном порядке эвакуируют, сообщили местные власти. Об этом пишет RT на русском.

Эвакуация начнется 1 июля. На севере регион граничит с Брянской областью России и Гомельской областью Белоруссии.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам на базе стамбульских договоренностей.

— Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией, значит, все их устраивало, — сказал российский лидер.



Галия Гарифуллина