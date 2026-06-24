В Черниговской области Украины эвакуируют жителей из приграничных населенных пунктов
Эвакуация начнется 1 июля
В Черниговской области Украины жителей из приграничных населенных пунктов в обязательном порядке эвакуируют, сообщили местные власти. Об этом пишет RT на русском.
Эвакуация начнется 1 июля. На севере регион граничит с Брянской областью России и Гомельской областью Белоруссии.
Напомним, недавно президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам на базе стамбульских договоренностей.
— Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией, значит, все их устраивало, — сказал российский лидер.
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