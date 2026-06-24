В Нижнекамске перенесли площадку празднования юбилея города из-за угрозы БПЛА

При этом, как пояснил глава района Радмир Беляев, корректировка сроков связана с погодными условиями

В Нижнекамске изменили площадку проведения празднования 60-летия города из-за вопросов безопасности и угрозы атак беспилотников. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев во время прямого эфира, отвечая на вопросы горожан.

По его словам, изначально торжество планировалось провести на майдане, однако с учетом масштабной программы, участия приглашенных артистов и необходимости организации эвакуационных мероприятий в случае чрезвычайных ситуаций, в том числе атаки БПЛА и ракетной опасности, было принято решение перенести площадку. Он отметил, что перенос, по его мнению, позволит более эффективно организовать юбилейные мероприятия.

— Мы начнем праздновать с самого утра. Будет проходить парад предприятий, организаций, жителей нашего города. Пройдем по проспекту Шинников и вспомним те советские традиции, которые у нас были, — заявил Беляев. Вечерний концерт с хедлайнерами пройдет на площадке ТЦ «Маназара», сообщил Беляев.

Также изменена дата празднования: юбилей города состоится 15 августа вместо 22 сентября. Как пояснил Беляев, корректировка сроков связана с погодными условиями, поскольку основная программа рассчитана на проведение на открытом воздухе, а в конце сентября ожидается ухудшение погоды.

Наталья Жирнова