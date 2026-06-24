116 млрд рублей в дороги, облегчение «золотой квитанции» и ловкачи на «платках»

Фарит Ханифов пообещал урегулировать с главой «Автодора» переплату по платному обходу вокруг Нижнекамска

Глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов проанонсировал возможный выход из сложного положения, в котором оказались нижнекамцы после введения платного проезда по обходу городов Набережные Челны и Нижнекамск. 81-километровый участок новой трассы разделен на две платные зоны, поэтому выезжающим из Афанасово автоматически приходится оплачивать перепробег. Этот перекос завтра будут исправлять в «Автодоре». Между тем республиканская программа дорожных работ сверстана на сумму 93,1 млрд рублей, плюс 23,3 млрд рублей получило ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» на строительство и ремонт федеральных дорог — всего 116 млрд рублей. А платные трассы, хоть и остаются больной занозой, с повестки не снимаются. Подробнее — в материале «Реального времени».

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» получило 23,3 млрд рублей на разгрузку дорог у городов

На «дорожный» брифинг в этом году прессу собрали на два месяца позднее. Обычно министр транспорта и дорожного строительства Фарит Ханифов и ключевые заказчики ГКУ «Главтатдортранс» и ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» оглашают программу дорожно-строительных работ в апреле — к этому моменту параметры бюджета согласованы, тендеры разыграны, госконтракты с подрядчиками заключены. С чем связана заминка на этот раз — не объяснялось.

Вероятно, дорожники ждали согласования новой кандидатуры на пост главы ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». 1 июня 2026 года руководство «Росавтодора» подписало приказ о назначении Ильнура Нурмухаметова. До этого он занимал пост замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ и курировал строительство.

В новом качестве ему предстоит завершить ключевые проекты по модернизации трассы Р239 Казань — Оренбург. Эта автодорога считается одной из самых загруженных, так как связана с подъездом к столице Татарстана. Ради разгрузки была построена трасса в обход села Сокуры. «В этом году завершим реконструкцию участка с 30-го по 43-й километр, в результате чего автодорога от Казани до деревни Смолдеярово в Лаишевском районе станет четырехполосной», — сообщил Нурмухаметов.

В рамках трассы М-7 будут строиться подъезды к Ижевску. Количество полос движения увеличится с двух до четырех за счет расширения проезжей части. Поскольку М-7 входит в состав М-12 «Восток», то новые проекты предстоит увязать с программами «Автодора». Общий бюджет дорожно-строительных работ на 2026 год составит 23,3 млрд рублей, сообщил Ильнур Нурмухаметов. Если сравнивать с прошлым годом, то он оказался в два раза меньше. По крайней мере, бюджет на 2025 год озвучивался в 45 млрд рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В этом году ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» запустило программу по строительству мостов, которые соединят участки на дорогах Р239. В высокой готовности находится мост через реку Шанталу, стартуют работы на сооружениях через реку Тойму на трассе и через 141 км. Работы на данных объектах будут завершены в 2027—2028 годах.

«Чтобы было понятно, почему стоимость работ различается»

Более масштабный план дорожных работ на 2026 год сложился у республиканских госзаказчиков. Глава Минтранса сообщил об утверждении бюджета в 93,1 млрд рублей. Во всех отношениях программа оказалась больше. Так, по сравнению с 2025 годом выросла на 12 млрд рублей, а с началом года, когда бюджет называли в 39 млрд рублей, увеличилась более чем вдвое.

— Это немножко прибавили мы к тем стартовым цифрам в начале года, о которых докладывали, — скромно заметил Фарит Ханифов. Правда, ее «запитали» почти на 80% из республиканского бюджета. На эти деньги будет построено и реконструировано почти 71 км дорог, а отремонтировано — 1,1 тыс. км.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Основная программа — дорожные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Татарстан направит на ремонт улично-дорожной сети 20,7 млрд рублей. Из них 11,5 млрд рублей из федеральных источников, а остальные — из республиканского бюджета.

Казанская агломерация получила 2 млрд рублей, Набережночелнинская — 13,6 млрд рублей, Нижнекамская — 480 млн рублей.

в Казанской агломерации будет отремонтировано 19 объектов протяженностью 14,5 км;

в Набережночелнинской агломерации — 4 объекта протяженностью 11,4 км;

в Нижнекамской агломерации — 3 объекта протяженностью 1,9 км;

на региональных дорогах — 43 объекта протяженностью 52,6 км.

Глава Минтранса настроен подробно рассказывать обо всех дорожных проектах, чтобы «было понятно, почему стоимость работ различается». По республиканской программе на строительство дорог запланировано 2,1 млрд рублей, на реконструкцию — 4,7 млрд рублей. Кроме того, предусмотрено обустройство освещения, светофоров и проведение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей. Это связано с необходимостью максимально повысить безопасность на дорогах, тротуарах, пешеходных переходах и перекрестках.

Петушенко в курсе

Дорожную инфраструктуру республики пополняют платные трассы, построенные на условиях концессии. В настоящее время функционирует платный участок Вознесенского тракта в Казани, Шали — Бавлы на юго-востоке, обход вокруг Набережных Челнов и Нижнекамска, который вошел в состав М-12 «Восток», напомнил Фарит Ханифов. Последний находится на балансе «Автодора».

Именно эта трасса и вызвала негодование у жителей Закамья. Ее протяженность составляет 81 км, разделена она на две зоны (подобно ж/д), которые фиксируются специальным шлагбаумом. Правда, оператор не учел, что сельским жителям, проживающим на разных отрезках внутри зоны, будет автоматически начисляться перепробег — до нескольких тысяч за проезд. Депутат Госсовета от Нижнекамска Альберт Ягудин назвал это «золотой квитанцией», а жители создали петицию против платной трассы.

Ханифов пообещал урегулировать с главой «Автодора» переплату по платному обходу Нижнекамска. Ими обсуждается установка третьего шлагбаума, который, вероятно, обозначит появление третьей зоны. «Разговор идет об установке дополнительной рамки ближе к развязке у села Афанасово. Это позволит жителям Нижнекамска, выезжающим в сторону Елабуги, оплачивать примерно 20—23 километра пути (по платному обходу вокруг Нижнекамска)», — сообщил Фарит Ханифов.

Вячеслав Петушенко, глава «Автодора» Реальное время / realnoevremya.ru

В настоящее время одна рамка установлена возле Котловки до моста в Елабужском районе, а вторая — возле совхоза «Татарстан» в Тукаевском районе. При нынешней расстановке жителям Нижнекамска приходится переплачивать. «От Афанасово до выезда на М‑7 (сегодня это М‑12) у них фиксируется перепробег — система рассчитывает его так, будто водитель проехал полдороги (примерно от аэропорта Бегишево до М‑7 в Елабужском районе). Поэтому установка дополнительной рамки в Афанасово позволит жителям Нижнекамска, выезжающим в сторону Елабуги, оплачивать примерно 20—23 километра пути», — сообщил он.

По поручению Рустама Минниханова Минтранс занялся этой проблемой. «Завтра я встречаюсь с [Вячеславом] Петушенко (глава «Автодора», — прим. ред. ). Он уже в курсе вопроса. Их команда готовится к рассмотрению. Стоимость строительно‑монтажных работ может составить от 70 миллионов рублей и более [только на установку рамки], а ежегодное содержание объекта — около 30 миллионов рублей. Завтра мы проведем переговоры. Надеюсь вернуться с положительным решением», — обнадежил министр.

Говоря о платных дорогах, он высказал обеспокоенность по поводу любителей бесплатной езды. По словам Ханифова, каждый седьмой на Вознесенском тракте и каждый пятый по Шали — Бавлы пытаются проехать без оплаты. В настоящий момент с них собрано 200 млн рублей штрафов.

Дорожный ремонт на 15 млрд рублей



В этом году в приоритете — ремонт дорог. По словам Ханифова, на эти цели выделено в полтора—два раза больше — свыше 15 млрд рублей. Капитальный ремонт дорог планируется на сумму 12,4 млрд рублей, текущий ремонт дорог — на 2,7 млрд рублей. Традиционно на содержание дорог выделяется еще около 9,5 млрд рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Но в этом году планируем увеличить ремонтно-восстановительные работы. Это экономичный и эффективный подход, который позволит при ограниченных финансовых ресурсах выполнять больше работ по приведению дорог в нормативное состояние», — объяснил он. К 2030 году почти 60% региональных дорог должны соответствовать нормативному состоянию. На данный момент этот показатель — около 53%, а в этом году планируем достичь 54%.



На сельские дороги — 10 млрд рублей



По государственной программе комплексного развития сельских территорий Российской Федерации планируется построить или реконструировать семь дорог общей протяженностью почти 35 км на сумму 10 млрд рублей из федерального бюджета. Кроме того, программа дорожных работ за счет регионального бюджета предусматривает финансирование более 6,8 млрд рублей.

На строительство и реконструкцию свыше 30 км дорог (35 объектов) выделено более 16 млрд рублей, а на капитальный ремонт и ремонт 117 км и 80 км дорог минимального назначения (152 объекта) — свыше 10 млрд рублей. Также предусмотрены текущие расходы на содержание дорог.

Инна Серова / realnoevremya.ru

Кроме того, планируется отремонтировать 8,5 км подъездных путей к садовым обществам на общую сумму 300 млн рублей. Почти 15 км подъездных путей к фермерским хозяйствам будут приведены в порядок на сумму 500 млн рублей. Ремонт 7,7 км подъездных путей к учреждениям отдыха и оздоровления детей и молодежи запланирован на сумму 250 млн рублей.

В целом нормативное состояние поддерживается на более чем 611 км улиц в 890 населенных пунктах муниципальных районов. На эти цели направлено около 20 млрд рублей, сообщил министр.