Власти Самарской области ограничили продажу топлива на АЗС

Решение принято на фоне повышенного спроса на автозаправочных станциях, при этом ситуация с обеспечением региона топливом оценивается как стабильная

В Самарской области вводятся временные ограничения на продажу топлива для легковых автомобилей. Решение принято на фоне повышенного спроса на автозаправочных станциях, при этом ситуация с обеспечением региона топливом оценивается как стабильная. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев по итогам совещания, посвященного снабжению жителей, предприятий и отраслей экономики.

Согласно принятым мерам, в течение двух недель будет ограничена продажа бензина до 40 литров на один автомобиль, а дизельного топлива — до 100 литров. Также временно приостанавливается отпуск топлива в канистры и другие емкости. Уточняется, что ограничения не затронут стратегические отрасли, включая сельское хозяйство, промышленность, а также городские и специальные службы, которые будут обеспечены топливом в полном объеме.

— Добавлю, что все АЗС, включая сеть «Татнефть», возобновили свою работу. Если ситуация будет стабилизироваться более быстрым темпом, мы отменим эти ограничения раньше, — заявил Федорищев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отдельно в регионе усиливается контроль за ценами на топливо. По данным властей, крупные компании сохраняют стоимость на уровне двухмесячной давности, однако часть независимых АЗС фиксирует рост цен. В связи с этим правительству региона поручено совместно с прокуратурой подготовить меры по ограничению спекулятивного роста стоимости топлива на независимых заправках.

На данный момент в России ограничения действуют в 19 регионах, включая Самарскую область. В числе регионов, где ввели такие меры, — Крым, Иркутская, Воронежская, Омская области и т. д. Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту России Владимиру Путину пакет предложений, направленных на стабилизацию внутреннего топливного рынка.

Наталья Жирнова