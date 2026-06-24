Ильсура Метшина переизбрали президентом ОГМВ-Евразия
Решение было принято единогласно на Генеральной ассамблее организации в Марокко
Мэра Казани Ильсура Метшина переизбрали на должность президента ОГМВ-Евразия. Решение было принято единогласно на Генеральной ассамблее организации в Марокко, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.
Кандидатуру Метшина выдвинул вице-президент ОГМВ-Евразия, глава Сахи (Якутии) Айсен Николаев.
— Для меня большая честь продолжить работу на посту президента ОГМВ-Евразия. Уверен, что вместе мы сможем и дальше укреплять позиции нашей организации, расширять международное сотрудничество между городами, продвигать интересы местного самоуправления на мировой арене и реализовывать новые совместные проекты, — заявил мэр Казани.
В ходе заседания к организации присоединились новые члены: город Талас (Кыргызстан) и Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус Республики Саха (Якутия).
В ОГМВ включает в себя семь региональных отделений, ее штаб-квартира находится в Казани. Организация представляет интересы 122 членов из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Монголии.
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