На следующей неделе в Приволжском районе Казани частично отключат воду

Подача воды будет прекращена по следующим адресам: ул. Роторная, д. 7 (корп.1), 7а, 9, 9а, 11 и ул. Халева, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в связи с подключением участка водопровода жилого дома по ул. Ботаническая на следующей неделе в Приволжском районе частично отключат воду. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

Подача воды будет прекращена по следующим адресам: ул. Роторная, д. 7 (корп. 1), 7а, 9, 9а, 11 и ул. Халева, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15. Под отключение попадают 10 многоквартирных жилых домов, три административных здания и соцучреждение.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также по ряду адресов может наблюдаться понижение давления воды (ориентировочно вода будет до 5-го этажа) или кратковременные перебои водоснабжения:

территория Деревни Универсиады;

ул. Хусаина Мавлютова, 50а;

пос. Медгородок (РКБ), улицы: Лазурная, Уютная, Медиков, Юкэ;

пос. Медгородок-3, улицы: Абуладзе, Медицинская, 1-й Медицинский пер., 2-й Медицинский пер., 3-й Медицинский пер., 4-й Медицинский пер., 5-й Медицинский пер., Нэфис, Федора Хребтова, Шамиля Каратая;

ЖК «Лесной городок», улицы: Березовая, Безоблачная, Брусничная, Восточная, Лесная, Меридианная, Солнечная, Столичная;

микрорайон М-14, улицы: Алексея Казем-Бека, Андрея Адо, Белые росы, Вячеслава Алемасова;

пос. Матур, улицы: Султана Габаши, Матур, Матур пер., Урманлы, пр-т Победы, 2, 4, 4а, 6, 6в, 6ж, 8, 8а, 8Б, 10, 10а, 10а/71, 12, 12а, 14,14а, 74; 3а, 3д, 7/33;

ЖК «Солнечный город»: ул. Баки Урманче, 1, 4 (корп. 1, 2, 3, 4); 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (корп.1, 3); 11б (корп. 1, 2, 3, 4); 1а, 1б, 5а, 5б, 6а, 6Б, 7а, 7б, 9а, 9б, 11 (корп. 2), 11а, 14;

ул. Мидхата Булатова, д. 5; 1, 1а, 3, 7;

ул. Гарифа Ахунова, 2, 6, 10, 14, 16, 16а, 18, 20, 22; 10а, 10в, 16а (корп. 2), 16а (корп. 3), 16б, 22а;

ЖМ Ферма-2, 90, 98, 98а, 98б; 90а, 90а (корп.1, 2, 3); 90б, 90в;

ул. Братьев Батталовых, д. 20 (корп.1, 2); 20а, 20а (корп. 2,) 27 (корп. 2); 16, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 24;

ул. Рауиса Гареева, д. 2, 4, 90 (корп. 1, 2, 3, 4); 92, 94, 96, 98, 100, 102 (корп. 1, 2); 103, 103а, 105, 105Б, 107, 109, 111 (корп. 1, 2); 113; 4а, 92/3, 92а, 94а, 105а, 108, 110, 110 (корп. 1, 2); 117, 117а, 119, 120, 120 (корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11); 125, 125/1;

Оренбургский проезд, д. 195, 197, 199, 201, 201а, 203; 132, 193, 193а, 205, 205а (корп.1), 205б, 205в, 207;

Оренбургский тракт, д. 132/3, 138, 138а, 138Б, 138г, 140д, 142, 207; 21, 93, 95, 99, 101, 108, 108 (корп.1), 109, 128, 128в, 130, 130 (корп. 1), 130а, 132/4, 138/1, 138 (корп. 2, 3, 4); 138 (корп. А, Б, В, Г ,Д, Е, З, И, К, Л, М, Н, Р); 138а, 138А (корп. 3), 138ж, 140 (корп. 1, 2, 3); 140 (бл. 4); 140 (лит. Б, Б1); 140 (терм-л 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10); 140а, 140в, 140д, 140Б (корп. 1), 140Б (корп. 2), 144, 144 (корп. 1, 2, 7); 144а, 144а (корп. 1), 144г, 146, 158/1, 158/2, 158 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); 158 (корп. А, Б); 160, 160 (корп. 1, 2, 3); 162а, 162а (корп. 1), 162Б, 162Б (корп. 2, 3); 164/1, 168, 168 (корп.2, 3, 4, 5); 168а, 172, 174, 174а, 179, 193, 195а, 203а, 207 (корп. 1), 207а, 209, 209а, б, в; 211, 213.

Заявки на автоцистерны с водой принимаются по телефону АДС 231-62-60.

Напомним, в Казани с 22 июня начнутся плановые отключения горячей воды в жилых домах. Первые отключения затронут ряд домов в центре города, а также в районах Азино, Горки, Ново-Савиновском и Приволжском районах.

Галия Гарифуллина