Россия намерена подать иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычных
Об этом рассказал директор Правового департамента МИД страны Максим Мусихин
Россия намерена подать иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычного населения. Об этом рассказал директор Правового департамента МИД страны Максим Мусихин.
— Мы публично анонсировали намерение ориентировочно до конца года подать иски против стран Балтии за расовую дискриминацию в отношении русскоязычного населения, — цитирует его РИА «Новости».
По словам Мусихина, данный сюжет — не единственный, где есть юридические перспективы для России в международных судах и арбитражах.
Напомним, российские военные готовят ответную реакцию на пролет украинских БПЛА из стран Балтии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию проблемой, на которую надо реагировать.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».