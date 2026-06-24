Россия намерена подать иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычных

Об этом рассказал директор Правового департамента МИД страны Максим Мусихин

Фото: Динар Фатыхов

Россия намерена подать иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычного населения. Об этом рассказал директор Правового департамента МИД страны Максим Мусихин.

— Мы публично анонсировали намерение ориентировочно до конца года подать иски против стран Балтии за расовую дискриминацию в отношении русскоязычного населения, — цитирует его РИА «Новости».

По словам Мусихина, данный сюжет — не единственный, где есть юридические перспективы для России в международных судах и арбитражах.

Напомним, российские военные готовят ответную реакцию на пролет украинских БПЛА из стран Балтии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию проблемой, на которую надо реагировать.

Галия Гарифуллина