Авиакомпании Red Wings передадут первые 11 самолетов Ту-214, производимых в Казани

Поставки запланированы на следующий год

Фото: Максим Платонов

Авиакомпании Red Wings передадут первые 11 импортозамещенных самолетов Ту-214, производимых в Казани. Поставки запланированы на следующий год, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадима Бадеху.

— На импортозамещенный Ту-214 у нас несколько потенциальных заказчиков. Первый заказчик — это компания Red Wings. Они получают первые самолеты, первые 11 штук, которые у нас законтрактованы в рамках Комплексной программы развития гражданского авиастроения, — сообщил он.

Заказчиком Ту-214 стала также авиакомпания «Якутия». Идут переговоры с авиакомпанией S7. На данный момент завод выпускает самолеты в интересах специальных заказчиков, добавил Бадеха.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, об обсуждении возможности передачи импортозамещенных самолетов Ту-214 авиакомпании Red Wings стало известно в начале июня.



До этого объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявила о планах выпуска в 2026 году четырех самолетов Ту-214, которые собираются на Казанском авиазаводе. По словам главы ОАК Вадима Бадехи, в 2027 году производство будет увеличено до восьми машин, а в перспективе предприятие готово выпускать до 20 самолетов ежегодно.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 хочет закупить 100 самолетов Ту-214.

Галия Гарифуллина