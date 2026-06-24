В Казани презентовали нотные сборники «Милли моңнар» и «Алтын кояш нурларында»

В последний раз такие нотные книги составляли еще в 1970-х годах

Фото: скриншот выпуска новостей ТНВ

В Казанском музыкальном колледже презентовали нотные сборники «Милли моңнар — Национальные мелодии» и «Алтын кояш нурларында — В лучах золотого солнца» Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В каждом сборнике — по 25 композиций. Тираж — 1 тысяча экземпляров. Стоит отметить, что в последний раз такие нотные книги составляли еще в 1970-х годах.

— Составителями являемся мы. Отрадно, что в нашей библиотеке будут эти книги, которые очень нужны. Их ждут хоровые коллективы, — рассказал директор колледжа Айрат Заппаров.

Сборники выпустило Татарское книжное издательство при поддержке Комиссии при раисе Татарстана по вопросам сохранения родных языков.



Напомним, скоро стартует проект по изданию серии книг «Библиотека литературных шедевров народов России», который был создан по поручению президента России Владимира Путина 3 февраля. Первым томом станет сборник произведений великого татарского поэта Мусы Джалиля.



Галия Гарифуллина