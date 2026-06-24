В Уфе назначили нового замглавы администрации

Предыдущий вице-мэр подал в отставку месяц назад

В Уфе назначили нового замглавы администрации, курирующего вопросы молодежной политики, гражданского общества, спорта и кадров. Им стал Искандар Саньяров, сообщается на официальном сайте администрации.

Саньяров родился 24 января 1977 года в деревне Алайгирово Кармаскалинского района Башкирии. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «История». Карьеру начал в образовательных учреждениях Уфы: работал учителем истории, заместителем директора по учебной работе.

Последние 10 лет Саньяров занимал должность заместителя начальника управления главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями. Ранее он работал там же главным советником.

Напомним, предыдущий замглавы администрации Рустам Хазиев ушел в отставку в конце мая. В апреле задержали мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Причины отставки Хазиева не назывались.



Галия Гарифуллина