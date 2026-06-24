Пользователи смогут сообщать о нарушениях на электросамокатах в «Максе» и «ВКонтакте»

Обращение автоматически направляется в сервис кикшеринга, к которому относится самокат, после чего операторы принимают меры

Фото: Максим Платонов

Ассоциация операторов микромобильности расширила систему общественного контроля за соблюдением правил использования электросамокатов. Теперь чат-бот «Самокаты: общественный контроль» стал доступен не только в Telegram, но и в мессенджере «Макс», а также социальной сети «ВКонтакте», сообщил представитель компании Whoosh Денис Балакирев «Реальному времени».

С помощью сервиса любой пользователь может сообщить о нарушении, указав тип инцидента, время и место, а также приложив фото или видео. Обращение автоматически направляется в сервис кикшеринга, к которому относится самокат, после чего операторы принимают меры в соответствии с правилами оферты. В зависимости от характера нарушения это может быть предупреждение, штраф или блокировка аккаунта.

При этом сервис работает только с арендными электросамокатами и не распространяется на частный транспорт.

Реальное время / realnoevremya.ru

В числе наиболее частых нарушений называются поездки вдвоем, движение по пешеходным переходам без спешивания, несоблюдение возрастных ограничений и неправильная парковка. По данным ассоциации, доля нарушителей среди пользователей сервисов не превышает 2%, а развитие системы чат-ботов направлено на ее дальнейшее снижение.

Сервис уже действует более чем в 200 городах России, Казахстана и Белоруссии. За год работы аналогичного чат-бота в Telegram было обработано свыше 300 тысяч обращений.

Ранее в Whoosh прокомментировали «Реальному времени» эвакуацию электросамокатов во время саммита Россия — АСЕАН в Казани.

Наталья Жирнова