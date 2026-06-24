Госдума приняла закон о жилищных вкладах

Граждане смогут оформить пополняемый вклад сроком не менее трех лет — сумма будет застрахована в полном объеме

Фото: Динар Фатыхов

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон о механизме жилищных сбережений. Изменения, разработанные главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым, начнут действовать с 1 января 2027 года.

Согласно закону, граждане смогут оформить в банке пополняемый вклад сроком не менее трех лет. Вся сумма вклада будет застрахована в полном объеме, однако ее размер не должен быть выше 10 млн рублей. Это существенно превышает лимит страхования обычных банковских вкладов — он составляет 1,4 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накопленные средства разрешается использовать в следующих целях:

приобретение квартиры в новостройке либо строительство объекта индивидуального жилищного строительства (частного дома);

расчеты по ипотечному кредиту, в том числе в качестве первоначального взноса, а также для погашения основного долга и начисленных процентов.

В то же время эксперты сомневаются, что новый инструмент окажет серьезное влияние на рынок недвижимости, например в Казани. Почему — читайте в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина