Госдума приняла закон о жилищных вкладах
Граждане смогут оформить пополняемый вклад сроком не менее трех лет — сумма будет застрахована в полном объеме
Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон о механизме жилищных сбережений. Изменения, разработанные главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым, начнут действовать с 1 января 2027 года.
Согласно закону, граждане смогут оформить в банке пополняемый вклад сроком не менее трех лет. Вся сумма вклада будет застрахована в полном объеме, однако ее размер не должен быть выше 10 млн рублей. Это существенно превышает лимит страхования обычных банковских вкладов — он составляет 1,4 млн рублей.
Накопленные средства разрешается использовать в следующих целях:
- приобретение квартиры в новостройке либо строительство объекта индивидуального жилищного строительства (частного дома);
- расчеты по ипотечному кредиту, в том числе в качестве первоначального взноса, а также для погашения основного долга и начисленных процентов.
В то же время эксперты сомневаются, что новый инструмент окажет серьезное влияние на рынок недвижимости, например в Казани. Почему — читайте в материале «Реального времени».
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