Госдума окончательно приняла закон о заморозке порога выручки для МСП на уровне 20 млн рублей

Согласно принятому документу, порог будет сохранен вплоть до 2029 года

Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который сохраняет для малого и среднего бизнеса действующий порог годовой выручки в размере 20 млн рублей. Об этом сообщает RT. При превышении этого уровня предприниматели обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС).

Согласно принятому документу, порог будет сохранен до 2029 года. Ранее предполагалось его поэтапное снижение: до 15 млн рублей в 2027 году и до 10 млн рублей в 2028 году.

Инициатива о сохранении действующего уровня была озвучена президентом России Владимиром Путиным в ходе Петербургского международного экономического форума. Закон направлен на снижение дополнительной налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства.

Наталья Жирнова