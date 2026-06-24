Строительство Центра мировых религий в Коммунарке начнут в 2026 году

На одной территории объединят четыре традиционные в России конфессии: православие, ислам, иудаизм и буддизм

Фото: Артем Дергунов

Строительство Центра мировых религий в Коммунарке начнут в 2026 году. Об этом сообщил начальник управления администрации президента России по общественным проектам Сергей Новиков, передает пресс-служба Духовного собрания мусульман России (ДСМР).

— В этом году в Новой Москве, в Коммунарке, начнется строительство межрелигиозного центра четырех традиционных конфессий. С такой просьбой к президенту обращался Альбир Рифкатович Крганов (глава ДСМР, — прим.ред. ), — сказал он.

Основная идея комплекса — объединить в одной точке традиционные в России конфессии: православие, ислам, иудаизм и буддизм.

За визуализацию отвечает Центр архитектуры Московской академии архитектуры (МАРХИ). В составе православной части — храм в старорусском стиле: его площадь составит порядка 20 тыс. кв. м, а высота — 99 м. Буддизм будет представлен современным зданием, выполненным в форме лотоса. Для иудейской общины предусмотрены синагога и музеи. Исламская часть включит мечеть, в архитектуре которой соединятся древнебулгарские и татарские орнаменты. Также там откроют несколько центров: образовательный и научный центр, культурный, реабилитационный для участников СВО. Там же появятся библиотека, музей и зал для межрелигиозных встреч.

Особенность проекта — размещение объектов четырех конфессий на единой территории, организованной вокруг пруда и тематического парка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы благодарим президента России Владимира Путина за большую поддержку и оказываемую помощь в реализации этого исторического проекта. <...> Этот уникальный архитектурный ансамбль будет гармонично вписан в единую парковую зону с пешеходной набережной, ротондами, летним театром, мостами, монументальными композициями и общественными пространствами. Центр станет не только местом для молитвы, но и площадкой для знакомства с историей, культурой и религиозными особенностями народов России, просветительской и образовательной деятельности, — говорит Альбир Крганов.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме он выступил с предложением создать в России национальную книгу по экономике, основанную на опыте и традициях народов страны. По словам Крганова, в России проживают представители 193 национальностей, однако системного издания, которое бы отражало экономическую практику и «позитивный опыт» разных народов, на сегодняшний день нет.

Галия Гарифуллина