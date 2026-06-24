Reuters: в МУС постановили уволить прокурора, выдавшего ордер на арест Путина

Ранее Карима Хана отстранили от исполнения обязанностей

Исполнительное бюро Международного уголовного суда (МУС) постановило, что прокурор Карим Хан должен быть уволен за неподобающие отношения с сотрудницей младшего звена. Об этом сообщает Reuters.

Вопрос решат голосованием на заседании Ассамблеи государств-участников МУС. Сам Карим Хан отрицал факт нарушений. Однако в исполнительном бюро считают, что он совершил «серьезный проступок» и «серьезно нарушил служебные обязанности».

Ранее Карима Хана отстранили от исполнения обязанностей. Он находился под следствием. В мае 2025 года МУС сообщил о его уходе в административный отпуск до завершения проверки.

В 2023 году Хан запросил ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Хана и ряда судей МУС. В 2024 году МУС также выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. После этого США ввели санкции против суда, обвинив его в злоупотреблении полномочиями.

Галия Гарифуллина