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Reuters: в МУС постановили уволить прокурора, выдавшего ордер на арест Путина

19:37, 24.06.2026

Ранее Карима Хана отстранили от исполнения обязанностей

Исполнительное бюро Международного уголовного суда (МУС) постановило, что прокурор Карим Хан должен быть уволен за неподобающие отношения с сотрудницей младшего звена. Об этом сообщает Reuters.

Вопрос решат голосованием на заседании Ассамблеи государств-участников МУС. Сам Карим Хан отрицал факт нарушений. Однако в исполнительном бюро считают, что он совершил «серьезный проступок» и «серьезно нарушил служебные обязанности».

Ранее Карима Хана отстранили от исполнения обязанностей. Он находился под следствием. В мае 2025 года МУС сообщил о его уходе в административный отпуск до завершения проверки.

В 2023 году Хан запросил ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Хана и ряда судей МУС. В 2024 году МУС также выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. После этого США ввели санкции против суда, обвинив его в злоупотреблении полномочиями.

Галия Гарифуллина

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