Песков назвал ядерное сдерживание основой предотвращения глобального конфликта

Песков подчеркнул, что в сложившейся ситуации, «кроме ядерного сдерживания, у нас ничего не осталось в мире»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в современных условиях именно ядерное сдерживание остается ключевым фактором, который предотвращает перерастание конфликтов в глобальную войну. Его слова передает ТАСС.

По его словам, система международной безопасности в настоящее время «изрядно подвергнута эрозии по многим параметрам», а альтернативных устойчивых механизмов предотвращения крупномасштабных военных столкновений фактически не осталось. Песков подчеркнул, что в сложившейся ситуации, «кроме ядерного сдерживания, у нас ничего не осталось в мире».

Напомним, что ранее Россия и АСЕАН сделали совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики. Вот одно из пунктов:

«Определить взаимоприемлемые сферы сотрудничества в области мирного атома, где это целесообразно, в соответствии с международными стандартами безопасности, гарантиями и принципами нераспространения, включая такие перспективные технологии, как гражданская ядерная энергетика, малые модульные реакторы, регуляторный потенциал, управление безопасностью, а также готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них».

Наталья Жирнова