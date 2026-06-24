Песков назвал ядерное сдерживание основой предотвращения глобального конфликта
Песков подчеркнул, что в сложившейся ситуации, «кроме ядерного сдерживания, у нас ничего не осталось в мире»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в современных условиях именно ядерное сдерживание остается ключевым фактором, который предотвращает перерастание конфликтов в глобальную войну. Его слова передает ТАСС.
По его словам, система международной безопасности в настоящее время «изрядно подвергнута эрозии по многим параметрам», а альтернативных устойчивых механизмов предотвращения крупномасштабных военных столкновений фактически не осталось. Песков подчеркнул, что в сложившейся ситуации, «кроме ядерного сдерживания, у нас ничего не осталось в мире».
Напомним, что ранее Россия и АСЕАН сделали совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики. Вот одно из пунктов:
«Определить взаимоприемлемые сферы сотрудничества в области мирного атома, где это целесообразно, в соответствии с международными стандартами безопасности, гарантиями и принципами нераспространения, включая такие перспективные технологии, как гражданская ядерная энергетика, малые модульные реакторы, регуляторный потенциал, управление безопасностью, а также готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них».
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