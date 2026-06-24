В Краснодарском крае произошло крушение вертолета Ми-2 — погиб пилот

Воздушное судно упало в районе платной дороги, ведущей из Краснодарского края к Крымскому мосту

Вертолет сельскохозяйственной авиации Ми-2 упал в районе платной дороги, ведущей из Краснодарского края к Крымскому мосту. Крушение произошло в процессе обработки полей, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

— Поступила информация о падении вертолета сельхозавиации Ми-2 при обработке полей в районе х. Прикубанский. На месте работает 21 специалист и восемь единиц техники, — говорится в сообщении.

Пилот погиб, рассказали изданию в ЕДДС Славянского района.

Напомним, в начале июня в районе села Казанбаш Арского района Татарстана после взлета с посадочной площадки «Казанбаш» произошло крушение самодельного легкомоторного воздушного судна. В результате происшествия пилот погиб.

Галия Гарифуллина