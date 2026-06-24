В Краснодарском крае произошло крушение вертолета Ми-2 — погиб пилот
Воздушное судно упало в районе платной дороги, ведущей из Краснодарского края к Крымскому мосту
Вертолет сельскохозяйственной авиации Ми-2 упал в районе платной дороги, ведущей из Краснодарского края к Крымскому мосту. Крушение произошло в процессе обработки полей, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
— Поступила информация о падении вертолета сельхозавиации Ми-2 при обработке полей в районе х. Прикубанский. На месте работает 21 специалист и восемь единиц техники, — говорится в сообщении.
Пилот погиб, рассказали изданию в ЕДДС Славянского района.
Напомним, в начале июня в районе села Казанбаш Арского района Татарстана после взлета с посадочной площадки «Казанбаш» произошло крушение самодельного легкомоторного воздушного судна. В результате происшествия пилот погиб.
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