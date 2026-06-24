В Казани вынесли первый приговор по делу о коррупции экс-начотдела Кабмина Татарстана

Сознавшегося в даче взятки суд Казани отпустил, посредника наказал условным сроком со штрафом в 3 млн рублей

Ришат Сатдаров. Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», в Казани дошли до финала два процесса по делу о передаче 2,5 млн рублей в конверте бывшему начальнику отдела ЖКХ и транспорта правительства Татарстана Фаилю Салихову. На днях Советский райсуд Казани прекратил «за деятельным раскаянием» преследование Ришата Сатдарова, сознавшегося в попытке подкупа сотрудников арбитража через цепь посредников. Ну а Вахитовский райсуд вынес приговор первому в этой цепочке бизнесмену Марату Мингазову — сажать его не стал.

Дело Мингазова суд рассмотрел в три заседания и с учетом полного признания вынес не строгий приговор. За посредничество взяточничеству на те же 2,5 миллиона бизнесмен получил 3 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и уголовным штрафом в 3 млн рублей, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда. Оспаривать результат процесса Мингазов не стал, так что Вахитовский суд уже направил исполнительный лист приставам — на взыскание штрафа.

А вот предприниматель из Нурлата Ришат Сатдаров, который первый заявил силовикам о попытке дачи взятки «под арбитраж» через крупного чиновника, вышел из Советского райсуда Казани не судимым. На четвертом по счету заседании его дело было прекращено по такому основанию, как деятельное раскаяние подсудимого. Право на реабилитацию такое прекращение не дает.

Фаиль Салихов на мере пресечения. Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, всего по делу привлекли четверых — взяткодателя и трех предполагаемых посредников. Ведь получателя взятки, как установлено следствием, не было. По версии СК и прокуратуры, давний знакомый начальника отдела Кабмина РТ Фаиля Салихова челнинец Валерий Салтыков в сентябре 2023-го предложил коммерсанту Марату Мингазову «порешать вопрос с положительным решением по его иску в арбитраже» путем передачи должностным лицам 3 млн рублей. На тот момент Арбитражный суд Татарстана рассматривал иск компании «Строй-Альянс» на 8,3 млн рублей по оплате работ за ребрендинг заправок в Воронежской области. В случае победы Мингазов обещал из полученных средств вернуть часть долга знакомому главе КФХ Сатдарову, который неоднократно вкладывал в его стройбизнес суммы в 5-10 млн рублей и требовал деньги назад с обещанной прибылью.

Когда Мингазов предложил фермеру дать еще 3 млн рублей — для коррупционного решения вопроса, — тот согласился перечислить только 2,7 млн. После обналичивания сумма сократилась до 2,5 млн рублей, и именно с ней в конверте Мингазов в сентябре 2023-го приехал в Казань вместе с Салтыковым и их общим знакомым Галеевым (ныне — свидетелем обвинения). В ходе следствия Мингазов и Галеев рассказывали, что Салтыков с тем конвертом ушел в Кабмин, а тот подтверждал — передача состоялась.

«На встрече Фаиль Салихов изначально деньги брать не хотел, но я настоял, — цитировали показания Валерия Салтыкова на заседании по мере пресечения в суде. — А потом позвонил и сказал — не смог помочь. Я подъехал в сентябре и забрал 2,5 млн рублей. Он не смог, потому что знакомый судья умер... Дальше я подумал, что мог бы оставить данные средства себе, ничего не говоря Марату [Мингазову], рассчитывая, что вопрос решится сам собой, — обманул его, и приобрел на эти деньги машину Hyundai Elantra и зарегистрировал ее на жену... А когда суд отказал в иске и Мингазов позвонил — почему так получилось, — я ему ответил: в ситуации виноваты нанятые им юристы — не доработали».

Валерий Салтыков. Реальное время / realnoevremya.ru

Собственно, проигрыш в суде и невозврат инвестиций убедили главу КФХ, выступившего взяткодателем, заявить о ситуации в экономическую полицию, откуда материалы проверки попали в отдел СК по Советскому району Казани.

Сам начальник отдела ЖКХ и транспорта Кабмина РТ еще до задержания успел написать явку с повинной — мол, поддался на уговоры давнего знакомого и обещал поискать знакомого в арбитраже, а когда позвонил в суд и узнал, что его знакомый судья умер, вернул Салтыкову деньги.

Дело по обвинению Салихова в посредничестве коррупции сейчас рассматривает Вахитовский суд Казани, там же проходит параллельный процесс в отношении Салтыкова — по эпизодам посредничества и мошенничества.