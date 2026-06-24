В Татарстане вырос спрос на вторичную недвижимость и новостройки

В мае он увеличился на 8,5% и 13% соответственно

Фото: Артем Дергунов

В мае в Татарстане подскочил спрос на вторичную недвижимость и новостройки. По сравнению с прошлым годом рост составил 8,5% и 13% соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра Татарстана.

Так, в конце весны в республике зарегистрировали 12,3 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи (ДКП) — годом ранее их насчитывалось 11,3 тыс.

— В разрезе по видам объектов недвижимости количество переходов прав на основании ДКП в отношении жилых помещений увеличилось на 24% (с 3,6 тыс. до 4,5 тыс.). По другим видам объектов показатели по сравнению с маем прошлого года почти не изменились. Так, например, спрос на индивидуальные жилые дома подрос на 3% (с 914 до 941 ДКП); на земельные участки — менее 1% (6,2 тыс. ДКП), — говорится в сообщении.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На первичном рынке недвижимости зарегистрировали 1,6 тыс. договоров участия в долевом строительстве.

Напомним, в Казани сохраняются предпосылки для дальнейшего подорожания недвижимости, считают аналитики. Это связано со стабильно высоким спросом со стороны как местных жителей, так и покупателей из других регионов.

Галия Гарифуллина