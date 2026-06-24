Песков опроверг обсуждение переноса сентябрьских выборов в Госдуму

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы и референдумы пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

В России идет подготовка к выборам в Госдуму, а вопрос о переносе сроков голосования не рассматривается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

— Нет, — ответил он на соответствующий вопрос. — Идет подготовка к выборам. Они объявлены указом президента.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы и референдумы пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября 2026 года. Соответствующее постановление приняла Центральная избирательная комиссия России. Решение было утверждено на заседании ЦИК. Напомним, ЦИК допустил проведение парламентских выборов в Донбассе и Новороссии.



Наталья Жирнова