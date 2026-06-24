В Русско-Немецкой Швейцарии в Казани началось устранение борщевика

По данным мэрии города, в Казани уже завершен покос в поселке Аки и на улице Красной Позиции

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Казани в текущем сезоне планируется обработать более 343 гектаров территорий, пораженных борщевиком. Работы по борьбе с инвазивным растением ведутся во всех районах города.

В местах массового отдыха применяется механическое скашивание, на других территориях — использование разрешенных гербицидов. Основным подходом остается комбинированный метод. В городских службах отмечают, что борьба с борщевиком носит регулярный и многократный характер.

По данным мэрии города, в Казани уже завершен покос в поселке Аки и на улице Красной Позиции, а также проведен первый этап работ в Русско-Немецкой Швейцарии.

Напомним, что на борьбу с борщевиком в Высокогорском районе направят более 14 млн рублей. Ранее Кабмин Татарстана определил перечень опасных чужеродных растений, в который вошел и борщевик Сосновского.

Наталья Жирнова