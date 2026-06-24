«Уральские авиалинии» объяснили задержку рейса из Казани в Турцию более чем на сутки
Причиной сбоев стали продолжительные ограничения на использование воздушного пространства в ряде российских аэропортов, а также технические факторы
Авиакомпания «Уральские авиалинии» рассчитывает восстановить штатное расписание полетов во второй половине дня 25 июня. Об этом сообщили представители перевозчика для Ассоциации туроператоров России (АТОР), объяснив массовые задержки рейсов в направлении Антальи и обратно.
Среди задержанных оказался и рейс U6 1853 из Казани в Анталью. По расписанию он должен был вылететь утром 23 июня в 5:40 мск, однако отправление было перенесено. В авиакомпании сообщили, что на момент 13:40 мск 24 июня воздушное судно уже готовится к вылету.
По данным авиакомпании, причиной сбоев стали продолжительные ограничения на использование воздушного пространства в ряде российских аэропортов, а также технические факторы. В настоящее время в аэропортах страны задержаны не менее десяти рейсов из Москвы, Казани, Астрахани, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода и других городов. В ряде случаев время ожидания превысило 12 часов, как, например, в столице Татарстана.
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