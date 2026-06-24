«Уральские авиалинии» объяснили задержку рейса из Казани в Турцию более чем на сутки

Причиной сбоев стали продолжительные ограничения на использование воздушного пространства в ряде российских аэропортов, а также технические факторы

Фото: Арсений Фавстрицкий

Авиакомпания «Уральские авиалинии» рассчитывает восстановить штатное расписание полетов во второй половине дня 25 июня. Об этом сообщили представители перевозчика для Ассоциации туроператоров России (АТОР), объяснив массовые задержки рейсов в направлении Антальи и обратно.

Среди задержанных оказался и рейс U6 1853 из Казани в Анталью. По расписанию он должен был вылететь утром 23 июня в 5:40 мск, однако отправление было перенесено. В авиакомпании сообщили, что на момент 13:40 мск 24 июня воздушное судно уже готовится к вылету.

По данным авиакомпании, причиной сбоев стали продолжительные ограничения на использование воздушного пространства в ряде российских аэропортов, а также технические факторы. В настоящее время в аэропортах страны задержаны не менее десяти рейсов из Москвы, Казани, Астрахани, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода и других городов. В ряде случаев время ожидания превысило 12 часов, как, например, в столице Татарстана.



Наталья Жирнова