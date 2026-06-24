В Казани обновят автобусы с акцентом на кондиционеры

В Казани пока не достигнут нормативный показатель: доля автобусов в исправном состоянии составляет менее 85%

Фото: Артем Дергунов

В Казани пока не достигнут нормативный показатель: доля автобусов в исправном состоянии составляет менее 85%. На этом фоне городские власти намерены продолжить обновление общественного транспорта и расширить закупки новых машин, оснащенных кондиционерами.

Напомним, что в период жары казанцы жаловались на неработающие системы охлаждения в общественном транспорте, а конкретнее — в автобусах города.

Как сообщил на брифинге в кабмине Татарстана министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов, автобусы старше 10 лет уже не соответствуют нормативным требованиям, в том числе из-за отсутствия систем кондиционирования. При этом весь новый подвижной состав закупается с учетом требований комфорта пассажиров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам министра, ежегодно перевозчики приобретают около 150–160 новых автобусов. В 2026 году Казань дополнительно направила заявки на закупку еще 100–150 единиц транспорта, по которым сейчас ведутся переговоры.

Напомним, что почти каждый третий житель Казани ездит на работу на автобусе.

Наталья Жирнова