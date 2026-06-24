В Кремле исключили связь кадровых изменений в Южной Осетии с присоединением к России

Алан Гаглоев сложил полномочия главы республики 23 июня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение бывшего президента Южной Осетии Алана Гаглоева советником президента РФ не связано с возможным присоединением республики к России, передает RT. Напомним, что Гаглоев сложил полномочия главы республики 23 июня.



Отвечая на вопрос журналистов, можно ли рассматривать кадровые изменения в руководстве Южной Осетии в контексте интеграционных процессов, Песков подчеркнул, что такие выводы делать нельзя.

Напомним, что в заявлении экс-президента Южной Осетии отмечается, что такое решение принято после встречи с президентом России Владимиром Путиным, который предложил ему занять должность и участвовать в реализации ранее подписанного договора об углублении союзнического взаимодействия.

— Я поддержал нашего исторического лидера Владимира Владимировича Путина и готов встать рядом с ним, — заявил Гаглоев.

Наталья Жирнова