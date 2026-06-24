КФУ занял седьмое место в стране по зарплатам выпускников IT-направлений

Средняя зарплата его выпускников в IT составляет 240 тыс. рублей в месяц, увеличившись за год на 10 тыс. рублей

Четыре казанских вуза вошли в рейтинг российских университетов с самыми высокими зарплатами выпускников в IT-сфере, подготовленный сервисом SuperJob совместно с госкорпорацией «Роскосмос». Исследование охватывает молодых специалистов, окончивших обучение в 2020–2025 годах и работающих в сфере информационных технологий.

Казанский федеральный университет занял седьмое место в рейтинге, сохранив позицию прошлого года. Средняя зарплата его выпускников в IT составляет 240 тыс. рублей в месяц, увеличившись за год на 10 тыс. рублей. При этом 79% специалистов остаются работать в Казани после окончания вуза.

КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева поднялся на две строчки и занял 11-е место. Средний уровень зарплат его выпускников в IT достиг 185 тыс. рублей в месяц, увеличившись на 20 тыс. рублей за год. Около 78% выпускников продолжают карьеру в городе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Казанский национальный исследовательский технологический университет и Казанский государственный энергетический университет разделили 18-е место рейтинга. Средняя зарплата их выпускников в IT-сфере составляет 150 тыс. рублей в месяц. Доля специалистов, остающихся работать в Казани после выпуска, составляет 72 и 90% соответственно.

Лидером рейтинга стал Московский физико-технический институт со средней зарплатой выпускников в IT-сфере 350 тыс. рублей в месяц. В топ-3 также вошли ИТМО, МИФИ, а также МГУ, МГТУ имени Баумана и Высшая школа экономики. В этот список лидеров также попал татарстанский Унивесритет Иннополис, расположившись на пятом месте: средний размер зарплат выпускников в IT вырос на 20 тыс. рублей и составляет сегодня 270 тыс. рублей в месяц.

Подробнее о стоимости обучения на IT-специалиста в колледже Иннополиса, а также других колледжах и техникумах Казани, проходных баллах для поступления и количестве бюджетных мест в ссузах на данном направлении подготовки — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова