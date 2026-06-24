В Адыгее, Липецке и Кургане временно ограничили продажу топлива

Об этом сообщили представители регионов

Фото: Динар Фатыхов

В Адыгее, Липецке и Кургане временно ограничили продажу топлива. Об этом сообщили представители регионов.

— Для стабилизации обстановки в Адыгее вводятся временные ограничения на объем заправки легковых автомобилей. Эти меры направлены на равномерное распределение топлива, — сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

По его словам, поставки в регион осуществляются в штатном режиме, запасы бензина и дизельного топлива у поставщиков находятся на нормативном уровне и оснований для перебоев с обеспечением нет. Меры вводятся в связи с ажиотажным спросом.



Владимир Васильев / realnoevremya.ru

В Липецкой области с 24 по 28 июня включительно ввели ограничения на отпуск бензина на АЗС: АИ-92 и АИ-95, АИ-100 будут отпускаться физическим лицам в объеме не более 30 л на один автомобиль. Заправка возможна только в бак. При этом ограничения на дизельное топливо не действуют, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

В Курганской области меры ввели в отношении бензина и дизельного топлива. В населенных пунктах действуют ограничения на объем топлива, отпускаемого на один автомобиль: не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива. На АЗС, расположенных на трассах, лимиты установлены на уровне до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. При этом заправка топлива в канистры не допускается, пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя губернатора по экономической политике Сергея Гаврина.

Напомним, в Самарской области сегодня тоже ввели временные ограничения на продажу топлива. Меры действуют в ряде регионов, включая Крым, Иркутскую, Воронежскую, Омскую области и т. д.

Галия Гарифуллина