Более 13 тысяч жителей Татарстана запретили оформление SIM-карт

Такие данные привел заместитель министра цифрового развития Татарстана Альберт Яковлев

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Более 733 тысяч жителей Татарстана воспользовались системой самозапрета на получение кредитов в рамках мер по противодействию цифровому мошенничеству. Такие данные привел заместитель министра цифрового развития Татарстана Альберт Яковлев.

Согласно информации, через портал «Госуслуги» соответствующие процедуры оформили 66 998 человек, при этом 31 297 граждан впоследствии сняли самозапрет. Примечательно, что, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в мае этого года число самозапретов уже достигло отметки в 742,1 тысячи заявлений.

По информации Яковлева, еще 13,1 тысячи жителей региона установили ограничение на оформление SIM-карт.

Замминистра представил дополнительные меры цифровой безопасности, включая усиленную защиту аккаунтов в мессенджерах, двухфакторную аутентификацию, проверку активных сессий и ограничения на добавление пользователей в чаты.

Наталья Жирнова