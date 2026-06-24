Каждый седьмой водитель не оплачивает проезд по Вознесенскому тракту

Глава Минтранса Татарстана предупредил, что штраф дороже, чем стоимость проезда по платной дороге

Каждый седьмой автолюбитель не оплачивает проезд по платному участку Вознесенского тракта. Об этом сообщил глава Минтранса РТ Фарид Ханифов на брифинге в Доме правительства. Он призвал водителей быть добросовестными пользователями скоростных дорог и не попадаться на административные наказания в виде штрафов



— Около 14% водителей не оплачивают проезд. С этими нарушителями ведется соответствующая работа, которая находится в компетенции Министерства транспорта. Мы выписываем постановления и штрафы. Причем штраф за неоплаченный проезд составляет 1,5 тысячи рублей, в то время как сам проезд стоит всего 90 рублей. Разница существенна, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, к ним поступает множество обращений, порой не самых доброжелательных, по поводу величины штрафа. В ответ он напомнил о необходимости своевременно оплачивать проезд по скоростным дорогам. В настоящее время установлен тариф в 90 рублей — это стандартная стоимость проезда по платному участку Вознесенского тракта в Казани для легковых автомобилей (I категория) вне часов пик. Дорога работает по безбарьерной системе «Свободный поток» (без шлагбаумов), трасса оснащена системой контроля, которая автоматически выявляет нарушителей. Поднимать стоимость проезда не планируют.

На сегодняшний день средний трафик по платному участку Вознесенского тракта достигает 19 тыс. автомобилей в неделю, сообщил Ханифов. По его словам, это хороший показатель эффективности новой трассы. Вознесенский тракт «забрал» на себя около 30% общего трафика, который ранее приходился на Мамадышский тракт, и разгрузил эту часть города.

Напомним, что в Госдуме находятся инициативы о существенном увеличении штрафов за неоплаченный проезд по платным дорогам (ст. 12.21.4 КоАП РФ). Текущие базовые штрафы составляют 1500 рублей для легковых автомобилей и 5000 рублей для грузовиков/автобусов. Их могут поднять до 10 000 и 30 000 рублей соответственно.

Луиза Игнатьева