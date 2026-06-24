«Превышает западные показатели»: Путин осмотрел образцы новой российской авиационной техники

Путину продемонстрировали среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21–310, SJ-100 и турбовинтовой самолет Ил-114–300

Президент России Владимир Путин осмотрел образцы новой российской авиационной техники на территории Летно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера.

Путину продемонстрировали среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21–310, SJ-100 и турбовинтовой самолет Ил-114–300. Президента сопровождали первый зампред правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и другие официальные лица.

Путин назвал уровень новых самолетов очень хорошим и заявил, что Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику. По его словам, Москва сделает все, чтобы перевозчики летали отечественными самолетами. Заказ на авиатехнику огромен, заверил российский лидер.

— В силу большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия <...> оказалась в состоянии полностью все импортозаместить. Причем мы посмотрели сейчас технику, которую показывали… По ряду направлений, безусловно, добились не только того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов превышает иностранные, западные показатели, — сказал он.

Напомним, российские эксплуатанты легкомоторной авиации столкнулись с ростом цен и дефицитом авиационного бензина. На этом фоне часть операторов начала тестировать полеты на автомобильном топливе, а Ассоциация эксплуатантов Ан-2 предложила ввести государственное регулирование цен на авиакеросин и авиабензин.



Галия Гарифуллина