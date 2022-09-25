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Видеоопрос: «Кто из ваших знакомых получил повестку в ходе мобилизации?»

00:00, 25.09.2022
Видеоопрос: «Кто из ваших знакомых получил повестку в ходе мобилизации?»
Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе в рамках специальной военной операции на Украине в России объявили частичную мобилизацию — соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Призыву на военную службу подлежат только российские граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил страны, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В четверг в Кабинете министров Татарстана состоялось заседание призывной комиссии Татарстана, где военный комиссар республики Сергей Погодин доложил о работе, которую проводит комиссариат по частичной мобилизации.

— Кто-то из ваших знакомых получил повестку в ходе мобилизации, что вы думаете об этом? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.

Елизавета Пуншева, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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