Видеоопрос: «Кто из ваших знакомых получил повестку в ходе мобилизации?»
На этой неделе в рамках специальной военной операции на Украине в России объявили частичную мобилизацию — соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Призыву на военную службу подлежат только российские граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил страны, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В четверг в Кабинете министров Татарстана состоялось заседание призывной комиссии Татарстана, где военный комиссар республики Сергей Погодин доложил о работе, которую проводит комиссариат по частичной мобилизации.
— Кто-то из ваших знакомых получил повестку в ходе мобилизации, что вы думаете об этом? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым