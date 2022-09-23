«Реальное время Live»: мобилизация и увеличение России
Сегодня в России продолжается частичная мобилизация, а на приграничных (пока) территориях стартовали референдумы — о вхождении в состав нашей страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Кого освободили от призыва, как ошибочно призванных вернуться из военкомата домой, как изменится административно-территориальное деление России после референдумов на освобожденных территориях и многом другом, говорим в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.
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