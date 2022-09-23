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«Реальное время Live»: мобилизация и увеличение России

16:00, 23.09.2022 3
«Реальное время Live»: мобилизация и увеличение России

Сегодня в России продолжается частичная мобилизация, а на приграничных (пока) территориях стартовали референдумы — о вхождении в состав нашей страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Кого освободили от призыва, как ошибочно призванных вернуться из военкомата домой, как изменится административно-территориальное деление России после референдумов на освобожденных территориях и многом другом, говорим в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

Реальное время

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:04
    Эх, сейчас снова только военные темы на повестке дня
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  • Анонимно 17:54
    89 регионов! Это просто жесть
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  • Анонимно 17:54
    Россия большая всех уместит
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Новости

18:10 МСК Все новости
Новости раздела