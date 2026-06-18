Глава «Роскосмоса» посетил КНИТУ-КАИ в Казани

По итогам визита состоялось обсуждение дальнейших направлений сотрудничества между госкорпорацией и Татарстаном

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов посетил Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ, который является вузом госкорпорации. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В ходе визита Дмитрий Баканов ознакомился с работой технологических и профильных лабораторий университета. Он отметил тесное взаимодействие вуза с предприятиями ракетно-космической отрасли и роль КНИТУ-КАИ в подготовке инженерных кадров.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По итогам осмотра состоялось обсуждение дальнейших направлений сотрудничества между госкорпорацией и Татарстаном. В числе приоритетов обозначены проведение научных исследований и разработок в интересах отрасли, а также подготовка специалистов инженерного профиля и развитие системы профессионального мастерства.



Наталья Жирнова