СМУ-88 и ДОМ.РФ подписали договор о финансировании восстановления здания фабрики «Братья Крестовниковы»

Соглашение подписано на форуме «Движение» в Сочи, противоаварийные работы уже завершены

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Соглашение об открытии кредитной линии на 2,3 млрд рублей группа компаний «СМУ-88» и банк ДОМ.РФ подписали сегодня на полях форума недвижимости «Движение» в Сочи. Средства направят на восстановление здания фабричного товарищества «Братья Крестовниковы» и его приспособление под современное использование. Завершить работы планируется к концу ноября 2028 года. Концепцию реконструкции объекта культурного наследия по заказу СМУ-88 разработал Рубен Аракелян, руководитель архитектурного бюро WALL.

«Для нас это очень важный проект. Мы ставили перед собой цель не просто отремонтировать объект, а предложить действительно прорывную концепцию его возрождения. Именно поэтому к разработке привлекли, на мой взгляд, одного из самых талантливых архитекторов России Рубена Аракеляна. Предложенная им концепция «здания в здании» со стеклянной кровлей внутренней части за два года собрала целый урожай наград от топовых архитектурных премий. Сейчас на объекте завершены все противоаварийные работы. Уверен, что с ДОМ.РФ нам удастся воплотить эту идею на все сто процентов и здание станет новой визитной карточкой центра Казани», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

«Сегодня все больше проектов по восстановлению исторической застройки реализуются с привлечением банковского финансирования. Такие проекты позволяют не только сохранять архитектурное наследие, но и создавать новые точки притяжения для жителей и бизнеса. Мы рады поддержать инициативу, которая даст вторую жизнь одному из знаковых исторических объектов Казани и будет способствовать развитию городской среды», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.

Проект реализуется в исторической части Казани, в Старо-Татарской слободе. В XIX веке здесь находилась контора мыловаренного и свечного завода братьев Крестовниковых, после революции в здании располагался техникум, а в военные годы — госпиталь. Концепция Рубена Аракеляна «здание в здании» позволяет сохранить исторический облик сооружения площадью почти 7,6 тыс. кв. м, при этом кровля внутренней части будет выполнена из стекла. Внутри появятся небольшие кафе и рестораны, бутики, апартаменты.

Проект был презентован на архитектурно-строительном форуме «Казаныш» и получил высокую оценку как профессионального сообщества, так и жителей Казани. Он неоднократно становился лауреатом престижных архитектурных премий, в числе которых «Золотой Трезини», PROESTATE Awards, GOOD INNOVATIONS и другие. Ведущий российский архитектурный интернет-портал «Архи.ру» назвал концепцию «единичной для России».