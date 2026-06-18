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Происшествия

В Москве локализовали пожар на НПЗ после атаки БПЛА

15:18, 18.06.2026

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин

В Москве локализовали пожар на НПЗ после атаки БПЛА
Фото: Динар Фатыхов

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) локализован. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Возгорание на МНПЗ произошло в результате попадания вражеского беспилотника.

— Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет, — написал Собянин в соцсетях.

Напомним, этой ночью и в утренние часы Москва и Московская область подверглись массированной атаке вражеских БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждениях Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) и ТЦ «Садовод». В Подмосковье от атак пострадали 16 человек, в том числе двое детей.

Чуть позже в сводке от Минобороны сообщили о сбитии четырех крылатых ракет большой дальности.

Зульфат Шафигуллин

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Происшествия

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