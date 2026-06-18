В Москве локализовали пожар на НПЗ после атаки БПЛА
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин
Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) локализован. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Возгорание на МНПЗ произошло в результате попадания вражеского беспилотника.
— Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет, — написал Собянин в соцсетях.
Напомним, этой ночью и в утренние часы Москва и Московская область подверглись массированной атаке вражеских БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждениях Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) и ТЦ «Садовод». В Подмосковье от атак пострадали 16 человек, в том числе двое детей.
Чуть позже в сводке от Минобороны сообщили о сбитии четырех крылатых ракет большой дальности.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».