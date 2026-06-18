До площадок Сабантуя в Казани можно будет добраться на специальных автобусах и электричках

Участники саммита Россия — АСЕАН также посетят Сабантуй в городе — ранее делегатов на татарский праздник пригласил президент России Владимир Путин

Фото: Артем Дергунов

В Казани в день проведения Сабантуя будет действовать специальная схема транспортного обслуживания. Для доставки гостей на праздничные площадки организуют дополнительные автобусные маршруты, бесплатные шаттлы и железнодорожное сообщение, сообщает мэрия города.

Напомним, что участники саммита Россия — АСЕАН также посетят Сабантуй в Казани. Ранее делегатов на татарский праздник пригласил президент России Владимир Путин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

До Березовой рощи в поселке Мирном можно будет добраться на специальных автобусах от станции метро «Проспект Победы», остановок «10 микрорайон», «Концертный зал филармонии» и «Улица Глазунова». Автобусы начнут работу в 8:00 и будут курсировать до завершения праздничных мероприятий, включая вывоз посетителей после окончания программы. Также до площадки в Мирном можно будет доехать на электропоезде от станции Казань-1 до остановочного пункта «Березовая Роща». Время в пути составит около 11 минут.

Для гостей праздника на территории лесопарковой зоны озера Лебяжьего организуют бесплатные шаттлы. Они будут отправляться от участка дороги рядом с остановкой «Жилой массив Ремплер» на улице Залесной. До места посадки можно добраться автобусами №36, №46 и №72, которые в день праздника будут работать по усиленному графику. Кроме того, до станции Лебяжье можно доехать на электричке со станции Казань-2.

Для посетителей Сабантуя в Дербышках запустят бесплатные автобусные маршруты от парковки НИИ Турбокомпрессор имени В.Б. Шнеппа, торгового центра «Мега» и остановки «Улица Халитова».

В связи с проведением праздника на отдельных участках улично-дорожной сети временно изменится схема движения. С 19 июня до 17:00 20 июня будет организовано одностороннее движение по дороге от Лесного городка до Фермского шоссе. Для жителей жилого комплекса «Лесной городок» сохранится возможность двустороннего проезда с выездом по улице Братьев Батталовых в сторону Оренбургского тракта.

Артем Рябов

Напомним, что в Казани Сабантуй пройдет 20 июня, а праздничные площадки будут организованы в нескольких локациях города, среди них березовые рощи жилых массивов Мирный и Дербышки, лесопарковая зона озера Лебяжьего, а также Международный конноспортивный комплекс «Казань». На организацию выделили около 112 миллионов рублей.

Наталья Жирнова