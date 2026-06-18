ОКБ: с начала года россияне оформили кредитов наличными на 1,84 трлн рублей

В мае 2026 года россияне оформили рекордное с конца 2024 года количество займов наличными деньгами — 448 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

В мае 2026 года россияне оформили рекордное с конца 2024 года количество кредитов наличными. По данным Объединенного кредитного бюро, которые имеются у «Реального времени», банки выдали 2,28 млн кредитов на общую сумму 448 млрд рублей.

По сравнению с апрелем число выданных кредитов выросло на 12%, а объем выдач увеличился на 7%. За год показатели выросли еще сильнее: количество кредитов увеличилось на 65%, а их общий объем — на 92%. Средний размер кредита в мае составил 197 тыс. рублей. При этом стоимость кредитов продолжила снижаться вслед за уменьшением ключевой ставки.

Всего за первые пять месяцев 2026 года россияне оформили 9,5 млн кредитов наличными на сумму 1,84 трлн рублей. Это на 45% больше по количеству и на 75% больше по объему, чем за аналогичный период прошлого года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Снижение ключевой ставки оказывает комплексное влияние на рынок кредитования сразу в трех направлениях. Во-первых, оно оживляет спрос, привлекая в том числе и тех, кто осознанно откладывал получение потребительского кредита в ожидании лучших условий. Как правило, это финансово грамотные и надежные заемщики. Во-вторых, в условиях жестких макропруденциальных лимитов, направленных на ограничение долговой нагрузки, снижение ставок уменьшает ежемесячный платеж. Это позволяет банкам выдавать больше кредитов, не нарушая требований регулятора. В-третьих, за счет того же снижения платежа банки получают возможность одобрять клиентам большие суммы кредитов, — объяснил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.

Напомним, что Татарстан идет в лидерах по объему выданной ИТ-ипотеки. В республике за первые месяцы 2026 года выдано льготных кредитов на сумму в 1,8 млрд рублей.

Наталья Жирнова