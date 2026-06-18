Ушаков: саммит Россия — АСЕАН в Казани было легко организовать

Решение по столице Татарстана было принято единогласно

Фото: Динар Фатыхов

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что подготовка саммита Россия — АСЕАН в Казани прошла без сложностей благодаря заинтересованности стран-участниц в его проведении в столице Татарстана.

В комментарии «Первому каналу», как передают РИА «Новости», он отметил, что после предложения отметить 35-летие сотрудничества России и АСЕАН сразу последовала положительная реакция со стороны государств объединения. По его словам, страны ассоциации оперативно согласовали участие в юбилейном саммите и единогласно поддержали идею проведения мероприятия в Казани.

Напомним, что по итогам саммита, который проходит в Казани с 17 по 19 июня, президент России Владимир Путин и главы государств и правительств стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли четыре документа, в том числе Казанскую декларацию. Приводим полные тексты, опубликованные на сайте Кремля.

Наталья Жирнова