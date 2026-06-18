Путин — об ограничениях во время саммита Россия — АСЕАН: «Приношу свои извинения казанцам»

Президент России отметил, что из-за работы официальных делегаций, движения кортежей и временных перекрытий улиц горожане могли столкнуться с дополнительными трудностями

Президент России Владимир Путин на встрече с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым извинился перед казанцами за неудобства во время саммита Россия — АСЕАН.

— Приношу свои извинения казанцам <...> Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка — все эти кортежи туда-сюда, перекрытия улиц. Приношу свои извинения в этой связи казанцам вместе со словами благодарности за проделанную работу в интересах укрепления международных позиций России, — заявил Владимир Путин.

Президент России также поблагодарил Рустама Минниханова за проведение саммита Россия — АСЕАН на «лучшем международном уровне». Саммит, посвященный 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, подходит к концу в Казани.

Наталья Жирнова