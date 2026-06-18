Путин обратил внимание на дефицит врачей в Татарстане

«Это вы правильно зацепили нас за слабое место», — заявил Минниханов

Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин на встрече с раисом Татарстана отметил, что в республике наблюдается нехватка врачей.

— Есть, я знаю. Мы сейчас в районах проводим балансовые комиссии, будем их [врачей — прим. ред. ] со стороны приглашать. Это вы правильно зацепили нас за слабое место <...> Мы поправим, — ответил президенту Рустам Минниханов.

На итоговой коллегии Минздрава РТ по итогам 2025 года глава ведомства Альмир Абашев заявил, что в группу наиболее проблемных муниципалитетов республики с дефицитом медкадров вошли населенные пункты с численностью населения от 50 до 500 тысяч.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Притом что укомплектованность врачами в Татарстане в целом составляет 71,7%, показатель ниже 50% регистрируется в городах Лениногорске, Бугульме, Чистополе и Заинске. Существенным фактором, влияющим на приток кадров в малых городах, является ограниченный объем социально-жилищного строительства, отсутствие участия молодых специалистов в программах социальной ипотеки, а также скудный рынок найма и приобретения вторичного жилья, — заявил Абашев.

Подробнее о проблеме нехватки врачей и о том, что республика предпринимает для ее устранения, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова