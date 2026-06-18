В Татарстане с начала года по вине пьяных водителей погибли 17 человек

В ведомстве напомнили, что управление автомобилем в нетрезвом виде влечет административную ответственность

Фото: Мария Зверева

В Татарстане за первые пять месяцев 2026 года по вине водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, погибли 17 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ «Безопасность дорожного движения».

В ведомстве напомнили, что управление автомобилем в нетрезвом виде влечет административную ответственность. За такое нарушение предусмотрены штраф до 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет. За повторное вождение в состоянии опьянения законодательством предусмотрена уже уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, что сегодня в Казани утвердили обвинение пьяному водителю, устроившему ДТП в Зеленодольском районе. После аварии водитель не помог пострадавшим, не вызвал экстренные службы и скрылся с места происшествия. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова