Участники саммита Россия — АСЕАН посетят Сабантуй в Казани

В постановлении исполкома города о подготовке и проведении праздника имеется строчка о сопровождении и рассадке почетных гостей саммита

Фото: скриншот из видео ««О сохранении объектов культурного наследия в Республике Татарстан»» с канала «Пресс-служба Раиса Республики Татарстан»

В Казани 20 июня 2026 года пройдет татарский народный праздник Сабантуй, который посетят участники саммита Россия — АСЕАН. Это стало известно из постановления исполкома города.

В документе о подготовке и проведении праздника имеется строчка о сопровождении и рассадке почетных гостей саммита в период с 19 по 20 июня. Напомним, что ранее делегатов на татарский праздник пригласил президент России Владимир Путин. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Напомним, что в Казани Сабантуй пройдет 20 июня, а праздничные площадки будут организованы в нескольких локациях города, среди них березовые рощи жилых массивов Мирный и Дербышки, лесопарковая зона озера Лебяжьего, а также Международный конноспортивный комплекс «Казань». На организацию выделили около 112 миллионов рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Накануне Путин на торжественном приеме для участников саммита Россия — АСЕАН в Казани отметил, что город — один из красивых и древних центров страны, который отражает культурное и профессиональное многообразие России, а также ее историческое и духовное наследие.

Наталья Жирнова