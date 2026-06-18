ВС США прекратили блокаду морских путей Ирана

При этом американские военные корабли продолжат находиться в регионе

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о прекращении морской блокады Ирана и снятии ограничений на движение судов, следующих в иранские порты и выходящих из них.

В заявлении ведомства отмечается, что американские силы, действуя в соответствии с указанием президента, прекратили меры по блокированию морского трафика в направлении и из иранских портов, расположенных в Персидском и Оманском заливах.

— Американские войска не препятствуют проходу судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах и обратно. Все усилия США по обеспечению соблюдения блокады прекращены, — сказано в сообщении CENTCOM.

При этом американские военные корабли продолжат находиться в регионе. В командовании уточнили, что их задачей станет контроль за соблюдением достигнутых договоренностей и обеспечение выполнения всех положений соглашения.

Напомним, что Ормузский пролив будет полностью открыт в ближайшие два дня, об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Это стало возможно после подготовленного меморандума между странами, который должен быть подписан 19 июня.

Наталья Жирнова