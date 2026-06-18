Минниханов — Путину: на поддержку СВО из Татарстана направлено около 91 млрд рублей
«Ребята ваши здорово воюют: мужественно, героически», — сказал Владимир Путин
Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече по итогам саммита Россия — АСЕАН сообщил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки, которые республика оказывает в рамках СВО.
Минниханов также сообщил, что общий объем средств, направленных на различные формы поддержки, включая помощь подшефным городам, составил около 91 млрд рублей.
— Ребята ваши здорово воюют: мужественно, героически, — сказал Владимир Путин.
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