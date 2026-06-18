Путин по ВКС разрешил запуск нового промышленного объекта в Татарстане

В республике начнутся испытания первого российского компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ)

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение на запуск сборочно-испытательного комплекса по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов для сжиженного природного газа в Зеленодольске.



— Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите ввести объект в эксплуатацию и приступить к испытаниям первого российского компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства СПГ, — обратился к президенту генеральный директор ООО «УК «Группа ГМС» Артем Молчанов. «Разрешаю», — ответил Владимир Путин, после чего был дан старт работе предприятия и испытаниям оборудования.

По ВКС к президенту России и раису Татарстана Рустаму Минниханову также обратился глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев:

— Для нас большая гордость, что именно в нашем городе такой проект состоялся. Это инвестиции и новые рабочие места. И в целом мы как город трудовой доблести вносим свой вклад в развитие нашей страны, и большая благодарность нашим инвесторам — Группе ГМС, всем партнерам нашим, строителям за такой проект в нашем городе.

Сборочно-испытательный комплекс построен в Татарстане в рамках Концепции технологического развития России до 2030 года. Предприятие предназначено для производства и испытаний оборудования для отрасли сжиженного природного газа.

Наталья Жирнова