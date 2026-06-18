Путин отметил развитие туризма между Россией и Таиландом

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном на полях саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном на полях саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани.



Путин отметил, что между Россией и Таиландом поддерживается регулярный политический диалог на различных уровнях, активно развиваются контакты внешнеполитических ведомств и расширяется торгово-экономическое сотрудничество. Отдельно отмечается рост туристических обменов между странами. В 2025 году Таиланд посетили более 1,9 миллиона россиян, а с начала текущего года — свыше 850 тысяч туристов.

При этом МИД РФ сегодня, как и недавно, призвал россиян воздержаться от поездок как в туристических, так и в деловых целях в Таиланд при риске преследования США.

Ранее премьер Таиланда выразил готовность помочь России с выходом на азиатские рынки. Анутхин Чанвиракун считает, что его страна может стать стратегическим партнером для российских компаний.



Наталья Жирнова