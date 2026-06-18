Минниханов — президенту РФ о проведении саммита Россия — АСЕАН в Казани: «Спасибо за доверие»

Во время встречи с Путиным раис РТ отметил, что крупные международные мероприятия могут сопровождаться временными транспортными неудобствами для жителей города

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил президента России Владимира Путина за доверие и возможность провести в Казани саммит Россия — АСЕАН.

Во время встречи с главой государства Минниханов отметил, что проведение крупных международных мероприятий может сопровождаться временными транспортными неудобствами для жителей города. Вместе с тем он подчеркнул, что такие события позволяют достойно принимать зарубежных гостей и способствуют развитию городской инфраструктуры.

— Самое главное, что сегодня мир видел, как Россия развивается. Вам большое спасибо, — поблагодарил Владимира Путина раис Татарстана.

Президент России Владимир Путин на встрече с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым извинился перед казанцами за неудобства во время саммита Россия — АСЕАН.

Наталья Жирнова